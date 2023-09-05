Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 21:39
Uzman öğretmenlik videoları son gün?

Arkadaşlar merhaba uzman öğretmenlik videoları bu cuma izlemek için bu cuma son gün mü? Bugün arkadaşım söyledi. Yaz tatilinde memleketimde İnternet sıkıntısı olduğu için bitiremedi 1. Modülün sonlarındayım? Hiç bir bilgiye ulaşamadım internette ?


kümbet282
Aday Memur
05 Eylül 2023 21:44

Evet


alyattes
Şef
05 Eylül 2023 21:46

Hocam ben bittim o zaman

kümbet282, 48 dk. önce

Evet


alyattes
Şef
05 Eylül 2023 22:07

Uzatılmaz mı arkadaşlar ?


zefur2015
Aday Memur
05 Eylül 2023 22:23

Hocam 3 günde bitiyor zaten

alyattes, 25 dk. önce

Uzatılmaz mı arkadaşlar ?


alyattes
Şef
05 Eylül 2023 22:30

Hocam 3 gün boyunca PC başında nasıl beklerim :)

zefur2015, 9 dk. önce

Hocam 3 günde bitiyor zaten

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