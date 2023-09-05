Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Eylül 2023 22:19
İCRA HAKKINDA YARDIMCI OLUN LÜTFEN

16 dosyam var icrada toplam borcum 400.000 e yakın. Birinci soruşturmada 5 dosyam birleştirilmiş sonuçlandı ceza almadım. 5 dosyanın içerisindeki bir dosyadan maaşımın dörtte biri hacizli icra kesintisi var maaşta 2. soruşturmada 2 dosyam var 3.soruşturmada tek dosyam var. 2. ve 3. soruşturmadan ceza alırsam iki ceza almış oluyorum. Toplamda 20 puanımız varmış fazlası olursa ihraçlık durum olurmuş.Her Ceza 4 puanmış. Toplamda 5 Ceza alma hakkımız varmış borçtan dolayı Eğer ikinci ve üçüncü dosyadan ceza alırsam 8 puan yapar 3 ceza daha alma hakkım kaldı daha emniyete gönderilecek diğer dosyalar da var moralim allak bullak bu konu hakkında bilgisi olan yazabilir mi rica etsem


Kadersiz34
Aday Memur
05 Eylül 2023 22:28

bilgisi olan yok mu arkadaslar kafama çok takıyorum

Toplam 1 mesaj

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