Norm fazlası öğretmene eziyet olsun

Maalesef norm fazlasıyım. Bulunduğum okul dışında başka bir okula gidip 15 saat maaş karşılığını doldurmak istiyorum ama bulunduğum ilde benim gibi onlarca fazla var. Ve hiç ihtiyaç yok. Müdür 3 gün okula getirtiyor. 1 gün nöbet tutuyor diğer günler boş boş oturuyorum. Yönetmelikte norm fazlası öğretmenler ihtiyaç olan başka kurumlara görevlendirilir ya da atanır diyor. İlla ki eziyet olsun diye okula getirtilir demiyor. Ya bana ders versinler ya da beni salsınlar. Şimdi pek çok kişi saldıracak biliyorum ama lütfen biri çıksın ve bana yönetmeliğin neresinde 15 saat maaş karşılığı öğretmene onu okulda tutarak yerine getirttirilir yazıyor. Varsa böyle bir madde lütfen yazarsanız sevinirim. Beni okulda tutan müdür de kendi okulda durmuyor basıp gidiyor. Hatta yazın müdür yardimcisiyla dönüşümlü birbirlerini idare edip yıllık izinlerini kullanmadan 1 ay tatil yapıyorlar. Herseyi doğru düzgün hakkaniyetli yapan bir müdür olsa eyvallah diyeceğim de bu şartlarda gerçekten canım daha çok sıkılıyor. Beni derse sokmayıp 3 gün okulda tutmak eğitimi kurtacaksa ona da eyvallah. Ama dert o degil dert bana eziyet olsun.

Maalesef norm fazlasıyım. Bulunduğum okul dışında başka bir okula gidip 15 saat maaş karşılığını doldurmak istiyorum ama bulunduğum ilde benim gibi onlarca fazla var. Ve hiç ihtiyaç yok. Müdür 3 gün okula getirtiyor. 1 gün nöbet tutuyor diğer günler boş boş oturuyorum. Yönetmelikte norm fazlası öğretmenler ihtiyaç olan başka kurumlara görevlendirilir ya da atanır diyor. İlla ki eziyet olsun diye okula getirtilir demiyor. Ya bana ders versinler ya da beni salsınlar. Şimdi pek çok kişi saldıracak biliyorum ama lütfen biri çıksın ve bana yönetmeliğin neresinde 15 saat maaş karşılığı öğretmene onu okulda tutarak yerine getirttirilir yazıyor. Varsa böyle bir madde lütfen yazarsanız sevinirim. Beni okulda tutan müdür de kendi okulda durmuyor basıp gidiyor. Hatta yazın müdür yardimcisiyla dönüşümlü birbirlerini idare edip yıllık izinlerini kullanmadan 1 ay tatil yapıyorlar. Herseyi doğru düzgün hakkaniyetli yapan bir müdür olsa eyvallah diyeceğim de bu şartlarda gerçekten canım daha çok sıkılıyor. Beni derse sokmayıp 3 gün okulda tutmak eğitimi kurtacaksa ona da eyvallah. Ama dert o degil dert bana eziyet olsun.