Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 22:45
Norm fazlası öğretmene eziyet olsun
Maalesef norm fazlasıyım. Bulunduğum okul dışında başka bir okula gidip 15 saat maaş karşılığını doldurmak istiyorum ama bulunduğum ilde benim gibi onlarca fazla var. Ve hiç ihtiyaç yok. Müdür 3 gün okula getirtiyor. 1 gün nöbet tutuyor diğer günler boş boş oturuyorum. Yönetmelikte norm fazlası öğretmenler ihtiyaç olan başka kurumlara görevlendirilir ya da atanır diyor. İlla ki eziyet olsun diye okula getirtilir demiyor. Ya bana ders versinler ya da beni salsınlar. Şimdi pek çok kişi saldıracak biliyorum ama lütfen biri çıksın ve bana yönetmeliğin neresinde 15 saat maaş karşılığı öğretmene onu okulda tutarak yerine getirttirilir yazıyor. Varsa böyle bir madde lütfen yazarsanız sevinirim. Beni okulda tutan müdür de kendi okulda durmuyor basıp gidiyor. Hatta yazın müdür yardimcisiyla dönüşümlü birbirlerini idare edip yıllık izinlerini kullanmadan 1 ay tatil yapıyorlar. Herseyi doğru düzgün hakkaniyetli yapan bir müdür olsa eyvallah diyeceğim de bu şartlarda gerçekten canım daha çok sıkılıyor. Beni derse sokmayıp 3 gün okulda tutmak eğitimi kurtacaksa ona da eyvallah. Ama dert o degil dert bana eziyet olsun.

LaleBahcesi
Şube Müdürü
05 Eylül 2023 22:50

Sanırım emekli öğretmensiniz ve emekli olmanıza rağmen eski müdürünüz sizi zorla okula getirtip boş boş bekletiyor. Böyle bir durum mu var, yoksa biz mi yanlış anladık?

Başlığı açarken klavyedeki hatadan dolayı yanlışlıkla -norm falzası öğretmen- olarak yazmış olabilir misiniz acaba?


SSelmasss
Şef
05 Eylül 2023 22:53
Hocam dalgamı geçiyorsunuz anlayamadım. Emekli olsam niye okula gideyim ki. Tabiki norm fazlasıyım. Ve okulda boş boş bekletilmekten daha iyi çözümler bekliyorum.
LaleBahcesi, 1 saat önce

Sanırım emekli öğretmensiniz ve emekli olmanıza rağmen eski müdürünüz sizi zorla okula getirtip boş boş bekletiyor. Böyle bir durum mu var, yoksa biz mi yanlış anladık?

Başlığı açarken klavyedeki hatadan dolayı yanlışlıkla -norm falzası öğretmen- olarak yazmış olabilir misiniz acaba?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Eylül 2023 23:03

Peki sen ne istiyorsun hanım abla. Evde televizyon izlerken maaş almak mı?


SSelmasss
Şef
05 Eylül 2023 23:16
Derse girmek istiyorum. Herkes gibi dersine girip çıkıp gitmek istiyorum. Çünkü okulda boş boş otururken senin gibi çapsızlara maruz kalıyorum.
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Peki sen ne istiyorsun hanım abla. Evde televizyon izlerken maaş almak mı?


matekin
Aday Memur
05 Eylül 2023 23:20

Evet boş boş tutmamali size mutlaka bir görev vermeli idari görev olarak. Yani benim elimde joker bir elemanim olacak ve ben çocukların üstün yararı için bir şeyler planlayıp o ogretmenle bunu gerçekleştirmeyecegim. Müdürleri bu konuda kınıyorum. Ya hazırla bir etkinlik planı yok mu bu cocuklarin hiç sorunu sıkıntısı geri kalanı. Hiç olmadı veli bilgilendirme yaptır. Branşı yazmamışsiniz ama illaki bir şeyler yapılır yani. Müdüru kınıyorum


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Eylül 2023 23:24

Çapsız derken ? Dersime giriyorum :) boş durmuyorum. Eve gitmek için ağlamıyorum:)

SSelmasss, 1 saat önce
Derse girmek istiyorum. Herkes gibi dersine girip çıkıp gitmek istiyorum. Çünkü okulda boş boş otururken senin gibi çapsızlara maruz kalıyorum.

SSelmasss
Şef
05 Eylül 2023 23:26
Derse girmeden öğrenciyle hangi etkinliği hangi ara yapacağım hocam. Okullarda ders yok madem il ya da ilçe milli eğitimde memur gibi görevlendirilmek istedim ama o da yapılmadı.
matekin, 57 dk. önce

Evet boş boş tutmamali size mutlaka bir görev vermeli idari görev olarak. Yani benim elimde joker bir elemanim olacak ve ben çocukların üstün yararı için bir şeyler planlayıp o ogretmenle bunu gerçekleştirmeyecegim. Müdürleri bu konuda kınıyorum. Ya hazırla bir etkinlik planı yok mu bu cocuklarin hiç sorunu sıkıntısı geri kalanı. Hiç olmadı veli bilgilendirme yaptır. Branşı yazmamışsiniz ama illaki bir şeyler yapılır yani. Müdüru kınıyorum


majesteleri7
Şube Müdürü
05 Eylül 2023 23:50

Hhiçbir şey yapamasa bile Destek odası açılır kaynaştırma öğrencilerine ders verilir


SSelmasss
Şef
06 Eylül 2023 00:02
Okulda kaynaştırma öğrencisi yok. Haspelkader bu sene gelse bile destek eğitim odası açılacak küçücük bir alan bile yok. Öyle bir alan olsa kendi imkanlarımla bile o odayı döşerdim. Bu fikir güzel aslında. Başka okulların destek eğitim odalarında görevlendirilemez miyim. Öncelik kendi okul öğretmeninin mi
majesteleri7, 27 dk. önce

Hhiçbir şey yapamasa bile Destek odası açılır kaynaştırma öğrencilerine ders verilir

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