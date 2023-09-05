Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2023 22:48
Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Kuruluyor

Arkadaşlar mevcut sendikalar yoluyla mühendislere herhangi bir fayda ve kazanım sağlanamayacağının ortaya aleni şekilde çıkmış olması, haklarımızı elde edebilmek için farklı yöntemler denememiz gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda kurulacak Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu çatısı altında ilk olarak Mühendis Tek-Sen Enerji alt sendikası kurulma aşamasına gelmiş olduğunu ilgili arkadaşlar paylaştı. İvedi şekilde devamının diğer hizmet kollarında da gerçekleşmesini bekliyoruz. Mühendisin, teknik personelin hakkını savunacak böyle bir yapıya tüm teknik personel meslektaşlarımızın destek olmasını diliyoruz, çabalarımızın karşılık bulmasını ve hakkımızın teslim edilmesini ısrarla söylemeye devam edeceğimizin bilinmesini belirtmek istiyorum. Teknik personel sendikası tüm çalışanlara hayırlı olsun.


marjinalmatçı
Aday Memur
05 Eylül 2023 23:14

Ben üye olurum.


memoserif
Şef
05 Eylül 2023 23:14

Ben de.


Tekniker48
Aday Memur
05 Eylül 2023 23:57
Bende olurum kurulunca buradan haber verirseniz üyelik formu linki atarsanız çok iyi olur
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