Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 23:19
Nöbet tutamaz raporu hk.

Merhabalar ,

Gebeyim ve düşük riskim olduğu için hekimim nöbet tutamaz raporu yazdı. Fakat kurumum haftasonu beni 8/16 mesaisine çağırıyor. Haftasonu az hemşire olduğu için yoğun bir serviste çalışmam yine riskli. Normal mesai dışında bir gün oluyor, mesailerim normalde haftaiçi olmalı. Bununla ilgili bir yazı var mı elinizde ?

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