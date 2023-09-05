üniversite hastanesinde eş durumu tayini

Selam 3 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyorum ve nisan ayında kadro aldım eşimde doğuda saglik bakanlığında kadrolu memur 1.5 yıldır. eş durumu yapmak istiyorum ama onun olduğu şehirde üniversite hastanesi yok nerelere başvuru yapabilirim tayinimi nasıl aldirabilirim

Selam 3 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyorum ve nisan ayında kadro aldım eşimde doğuda saglik bakanlığında kadrolu memur 1.5 yıldır. eş durumu yapmak istiyorum ama onun olduğu şehirde üniversite hastanesi yok nerelere başvuru yapabilirim tayinimi nasıl aldirabilirim