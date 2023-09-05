Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 23:28
üniversite hastanesinde eş durumu tayini
Selam 3 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyorum ve nisan ayında kadro aldım eşimde doğuda saglik bakanlığında kadrolu memur 1.5 yıldır. eş durumu yapmak istiyorum ama onun olduğu şehirde üniversite hastanesi yok nerelere başvuru yapabilirim tayinimi nasıl aldirabilirim

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