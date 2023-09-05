Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Eylül 2023 23:38
boşanma tayin
boşanma sonuclandiktan sonra bulunduğumuz ilden istediğimiz ile atama talep edip olumlu oluyormu. net bir cevap bulamadim ama

wwolles
Aday Memur
06 Eylül 2023 00:16
Sanırım 5 tercih yapıyormuşuz.
Toplam 1 mesaj

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