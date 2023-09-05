sözleşme yenilememe

arkadaşlar biz 3+1 tabi olduğumuz için, ihtiyaç kalmadı vb. gibi şartları öne sürerek ya da kafalarına göre yenilememe olur mu?

arkadaşlar biz 3+1 tabi olduğumuz için, ihtiyaç kalmadı vb. gibi şartları öne sürerek ya da kafalarına göre yenilememe olur mu?