Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 23:47
sözleşme yenilememe
arkadaşlar biz 3+1 tabi olduğumuz için, ihtiyaç kalmadı vb. gibi şartları öne sürerek ya da kafalarına göre yenilememe olur mu?

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