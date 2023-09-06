Il disi yeniden özür grubu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekÖğretmenlikten memurluğa geçişAtölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. MEB Görevde Yükselme Sınav SonuçlarıGüncel dil tazminatı ücreti A1 A2Atomu parçalamak nasıl gidiyor?2023 2024 Eğitim Öğretim Hazırlığı ÖdeneğiEv sahibi problemiAlan Değişikliği Geliyor...
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi