Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 00:08
İSTANBULDA KİRALIK EV

Arkadaşlar Diyarbakırda görev yapıyorum İstanbul Avcılar'da metrobüs durağına 2 dakika mesafede eşyalı kiralık evim var 2+1 hemen oturuma hazır

5 yıllık yeni binada

Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz

0552 940 89 26

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