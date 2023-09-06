Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Eylül 2023 06:37
ENGELLİYE LOJMAN
Sıra tahsisli konutlara ilişkin belirlenen beş yıllık oturma süresi engelli kamu görevlileri için 6 yıl olarak uygulanacak.

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