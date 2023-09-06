Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 07:15
Dyk komisyonuna itiraz dilekçesi

dyk komisyonuna itiraz ve görevlendirme ilişkin puanlama esaslarının tarafıma bildirilmesi için dilekçe yazmayı düşünüyorum okula mı yaxayim.Meb bilgi edinme birimine mı ? Fikirlerinize ihtiyacım var

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