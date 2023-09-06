KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Eylül 2023 08:37
Ne kadar beklemeliyim

soruşturmam bitmiş fakat bakanlığın onaylaması gerekiyormuş tahmini ne kadar bekleriim

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