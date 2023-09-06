Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 10:39
4 il 2 ilçe mebbis basvuru ekranı açıldı

İçerik yok arkadaşlar bende


mukbilyasamaz
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 10:55

Birkac saat içinde aktif olur


omrtg
Aday Memur
06 Eylül 2023 11:02
hata veriyor. sayfadan atıyor
Toplam 2 mesaj

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