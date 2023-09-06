KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Eylül 2023 10:54
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Alımlarda lisans branşlarında (veteriner, mühendislikler, hemşire,fizyoterapist) 2023 Lisans baz alınmış. CİMER'e bu konuda şikayette bulundum. Bu aralar sık sık bu hatalar görülür oldu. En son AFAD alımında 2022 ve 2023 alımı denmişti ancak şikayetler üzerine veyahut kendiliğinden düzeltme yayımlandı ve yalnızca çift sene olan 2022 baz alındı. Daha önce de DSİ böyle bir şey yapmıştı akabinde 2021'i iptal edip yalnızca 2022 yapmıştı. Bu konularda sesiniz çıksın ki tek senelerden de kaynak yapılmasın kadronuza.

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