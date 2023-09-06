Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2023 10:56
Tayin durumu

1 senelik memurum tayin alabilme durumum nedir? Becayiş ,eğitim veya herhangi bir başhekim beni istese hastaneden tayin olabilir miyim? Bir yol arıyorum

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