Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 11:08
Açığa alınıp konunun akıbeti
bir arkadaşımız asaleti tasdik değil taksirli yaralama suçu işliyor adamı vuruyor hayati tehlikesi ve uzuv kaybı yok bu konu nolur

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