KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Eylül 2023 11:18
msb mülakat soruları
liseyi birincilikle, üniversitesi iyi bir ortalama ile bititedim kpss den 80 üstü almışım bana sorulan soru : aşiretin nedir?

Memurux123x
06 Eylül 2023 11:19
Kürt bakanalar vs msb
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