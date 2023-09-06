Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Eylül 2023 11:18
Grafikerler

Grafiker arkadaşlar (4 Yıllık mezun olanlar) Özel Hizmet Tazminatımızın arttırılması konusunda bir çalışma yapılıyor mu? Bildiğiniz üzere en düşükten özel hizmet tazminatı ve ek gösterge alıyoruz. Teknik Hizmet bölümü olmamıza rağmen maaşlar düşük.

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