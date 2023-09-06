Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2023 11:44
İl içi geçici gorevlendirme
merhabalar 1 yılını doldurmamış personel il içi veya o ilin ilcesine gecici gorevlendirme isteyebilir mi şartları nelerdir?

afilun
Memur
06 Eylül 2023 13:38

"Uygun" görülürse her türlü olur.

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