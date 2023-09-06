Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2023 12:24
1 yılda 2 defa tayin meselesi?
öncelikle herkese merhaba. Ben polis memuruyum eşim de 2023 ocakta sözleşmeli tds olarak başka bir ilde göreve başladı. 2024 Ocak ayında benim bulunduğum ile eş durumu isteyeceğiz burda problem yok. Fakat 2024 Haziran ayında benim tekrar atamam çıkacak. Aynı yıl içinde eşim için tekrar eş durumu ataması isteyebilir miyiz?

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