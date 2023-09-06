Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 12:40
ALKOLMETREDEN SORUŞTURMA
iyi günler abilerim kolay gelsin, bura da bulunan bir trafikçi abimiz bir vatandaşo iki kere alkolmetreye üfletiyor ve bu hususta soruşturma açılıyor alkolmetrenin bir kere üfletileceğine dair bir kanun maddesi varmıdır bilgisi olan yazabilir mi

uAYur ccc
Memur
06 Eylül 2023 12:47
trafik yönetmeliğini oku.herkese açık platformu bu şekilde kullanma.sizi kim polis yaptı . emniyetin düştüğü duruma bak

garibanadamm
Aday Memur
06 Eylül 2023 12:51
boş yapma abicim biliyorsan yaz bilmiyorsan yazma okudum ikilemde kalıyorum ki soruyorum
uAYur ccc, 2 saat önce
trafik yönetmeliğini oku.herkese açık platformu bu şekilde kullanma.sizi kim polis yaptı . emniyetin düştüğü duruma bak

uAYur ccc
Memur
06 Eylül 2023 12:55
trafikçi isen sadece trafik personelinin bulunduğu face grubu var.ekipte çalıştığın şefin yada devren vardır.oda yoksa idari büro vardır.oda koksa birim amirin vardır.anlamak istemediğin nokta şu.bu soru gayet normal bir soru. ama sorma yeri burası değil.
garibanadamm, 1 saat önce
boş yapma abicim biliyorsan yaz bilmiyorsan yazma okudum ikilemde kalıyorum ki soruyorum

garibanadamm
Aday Memur
06 Eylül 2023 12:59
çok doğrusun abi herşeyi sen biliyorsun münakaşaya girmeyeceğim sen doğrusun
uAYur ccc, 1 saat önce
trafikçi isen sadece trafik personelinin bulunduğu face grubu var.ekipte çalıştığın şefin yada devren vardır.oda yoksa idari büro vardır.oda koksa birim amirin vardır.anlamak istemediğin nokta şu.bu soru gayet normal bir soru. ama sorma yeri burası değil.

mutemetmemet
Aday Memur
06 Eylül 2023 13:03
abinin derdi senimi gerdi kfkdlf
garibanadamm, 1 saat önce
çok doğrusun abi herşeyi sen biliyorsun münakaşaya girmeyeceğim sen doğrusun

behzatbaşkomiser
Memur
06 Eylül 2023 13:55
yönetmelik 97 - F oku dostum
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