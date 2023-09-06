ALKOLMETREDEN SORUŞTURMA

iyi günler abilerim kolay gelsin, bura da bulunan bir trafikçi abimiz bir vatandaşo iki kere alkolmetreye üfletiyor ve bu hususta soruşturma açılıyor alkolmetrenin bir kere üfletileceğine dair bir kanun maddesi varmıdır bilgisi olan yazabilir mi

iyi günler abilerim kolay gelsin, bura da bulunan bir trafikçi abimiz bir vatandaşo iki kere alkolmetreye üfletiyor ve bu hususta soruşturma açılıyor alkolmetrenin bir kere üfletileceğine dair bir kanun maddesi varmıdır bilgisi olan yazabilir mi