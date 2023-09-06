Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Eylül 2023 12:42
Polislikten TSK Muvazzaf Subaylığa geçiş

iyi günler polislikten muvazzaf subaylığa geçen var mı ve hangi süreçlerden geçti

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