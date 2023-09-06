Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Eylül 2023 12:45
Toplu taşıma kartı verilecek mi ?

Arkadaşlar ben Ege Üniversitesi personeli olarak çalışıyorum. Toplu taşıma için verilecek kart bize de verilir mi? Lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim. Normalde biz de servis yok ne ücreti ödeniyor .


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Eylül 2023 13:04

Üniversitelerin servis sağlama ya da ücret ödeme gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.

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