Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 12:45
Toplu taşıma kartı verilecek mi ?

Arkadaşlar ben Ege Üniversitesi personeli olarak çalışıyorum. Toplu taşıma için verilecek kart bize de verilir mi? Lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim. Normalde biz de servis yok ne ücreti ödeniyor .

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