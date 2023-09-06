Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Eylül 2023 12:48
Deniz astsubayı ne kadar yurt dışı görevi yapabilir?

Deniz astsubaylığında yurt dışı görev süresi ne kadar oluyor? Benim bir mezun arkadaşımı 2 hafta olmadan mezuniyetten Libya'ya gidecek. Zorunlu görevler bittikten sonra istersek devam edebiliyor muyuz yoksa başvurup çıkmasını mı bekliyoruz nasıl işliyor? Bilgi teknolojileri sınıfının yurt dışı görevlerinde bulunması rahat oluyor mu bir de?

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