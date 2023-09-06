Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 13:09
gys

arkadaslar bir konuda görüslerinizi almak istiyorum seflik sınavında kazanan 1695 kişi 305 tane acık kalıyor diyelim 500 kisi de puanları istedikleri yere yetmedi yettiği yeri de beğenmedi tercih yapmadılar 800 kisilik acık kaldı bakanlık puanı 58 yada 56 olanlara ek puan verilip doldurma yoluna gidilebilir mi yaksa ölen ölür kalan sağlar bizimdir mi der


"eskiyara"
Editor
06 Eylül 2023 13:22

baraj 60. en kötü bir yıl sonra tekrar sınav yapacaklarını düşünüyorum.

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