Askerlik ve Maaş

Herkese merhaba. Ben 7 aralıkta birliğe teslim olacağım ve bedelli olarak askerliğimi yapacağım. Kadrolu memur olarak çalışmaktayım ve askerlik süresi boyunca maaş almayacağımı biliyorum fakat tam olarak nasıl olacak maaş iadesi falan bilenler yardımcı olabilir mi ? şimdiden teşekkür ederim.

Herkese merhaba. Ben 7 aralıkta birliğe teslim olacağım ve bedelli olarak askerliğimi yapacağım. Kadrolu memur olarak çalışmaktayım ve askerlik süresi boyunca maaş almayacağımı biliyorum fakat tam olarak nasıl olacak maaş iadesi falan bilenler yardımcı olabilir mi ? şimdiden teşekkür ederim.