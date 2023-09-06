Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 13:13
Askerlik ve Maaş
Herkese merhaba. Ben 7 aralıkta birliğe teslim olacağım ve bedelli olarak askerliğimi yapacağım. Kadrolu memur olarak çalışmaktayım ve askerlik süresi boyunca maaş almayacağımı biliyorum fakat tam olarak nasıl olacak maaş iadesi falan bilenler yardımcı olabilir mi ? şimdiden teşekkür ederim.

boyka12
Aday Memur
06 Eylül 2023 13:52
Kurum mutemetliğine git o sana neyi nasıl yapacağını söyler

idealist-turk
Aday Memur
06 Eylül 2023 13:53

işyerinden ayrılış tarihine göre maaş iadesi yapacaksın. işyerinden ayrıldıktan sonra maaş işlerine hangi hesaba ne kadar yatıracağını sor, kuruşu kuruşuna yatır, bu kadar

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