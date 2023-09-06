Askerlik ve Maaş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Ağustos enflasfonuToplu sözleşme kümülatif olarak mı ilave edilecek?Eylül enflasyonuİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Memur zammı şimdiden ne kadar oldu?8077 TLye bilen biri açıklık getirsinKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır2024 ocak maaşı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D