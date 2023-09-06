Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 14:17
İdarecilik yeniden başvuru tekrar evrak isteme

Yeniden başvuruda tekrar evrak istenecek mi acaba bilgis olan varsa yardımcı olabilir mi


şenol sevindik
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 15:06
Yok hocam daha önce başvuru yapanlardan tekrar evrak istenmeyecek.

MK37
Aday Memur
06 Eylül 2023 15:12

Teşekkür ederim sağolun hocam

şenol sevindik, 2 saat önce
Yok hocam daha önce başvuru yapanlardan tekrar evrak istenmeyecek.

melcea
Genel Müdür
06 Eylül 2023 15:14

Bizim ilde ciktisi ve onay formu isteniyor.

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