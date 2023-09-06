Enflasyon hedefi Yüzde 65

Bu hesap nasıl yapılıyor acaba? İlk 6 ay % kaçtı? Memura nasıl yansır? M bankası beklentisi 58 iken memur toplu sözleşme ile %46 alacak dediler. Peki beklenti 65 e yükselince beklenen zam ne kadar acaba

Bu hesap nasıl yapılıyor acaba? İlk 6 ay % kaçtı? Memura nasıl yansır? M bankası beklentisi 58 iken memur toplu sözleşme ile %46 alacak dediler. Peki beklenti 65 e yükselince beklenen zam ne kadar acaba