Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
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06 Eylül 2023 14:35
Enflasyon hedefi Yüzde 65
Bu tahmine göre 2. 6 aylık enflasyon kaç çıkıyor ?

PoliceOkan
Aday Memur
06 Eylül 2023 14:37

45


volkanv38
Genel Müdür
06 Eylül 2023 14:40

Yaklaşık %50 oluyor. Enflasyon genelde tahminlerden birkaç puan yukarı çıktığı için zam oranı %50 yi geçecek gibi.


volkanv38
Genel Müdür
06 Eylül 2023 14:42

ben zam oranını sormuşsunuz zannettim ondan %50 yazdım siz ikinci 6 aylık enflasyonu sormuşsunuz. İlk 6 ayda 19,77 çıkmıştı yıl sonu 65 olması için ikinci 6 ayın %37,76 çıkması lazım.


beyazdag06
Aday Memur
06 Eylül 2023 14:43
Bu hesap nasıl yapılıyor acaba? İlk 6 ay % kaçtı? Memura nasıl yansır? M bankası beklentisi 58 iken memur toplu sözleşme ile %46 alacak dediler. Peki beklenti 65 e yükselince beklenen zam ne kadar acaba

xLmx
Memur
06 Eylül 2023 14:47
ortalama 50 olur
beyazdag06, 2 saat önce
Bu hesap nasıl yapılıyor acaba? İlk 6 ay % kaçtı? Memura nasıl yansır? M bankası beklentisi 58 iken memur toplu sözleşme ile %46 alacak dediler. Peki beklenti 65 e yükselince beklenen zam ne kadar acaba

Furkiiii
Memur
06 Eylül 2023 14:53
merak ettiğim buydu hocam. yüzde 46-48 civarı zam alırız gibi duruyor
volkanv38, 2 saat önce

ben zam oranını sormuşsunuz zannettim ondan %50 yazdım siz ikinci 6 aylık enflasyonu sormuşsunuz. İlk 6 ayda 19,77 çıkmıştı yıl sonu 65 olması için ikinci 6 ayın %37,76 çıkması lazım.


bunudagormedik
Genel Müdür
06 Eylül 2023 14:53

Allah bereket versin karı koca memur 80K alcak 70k ile konut kredisine girer gül gibi geçiniriz...

xLmx, 2 saat önce
ortalama 50 olur

C.Z.c.z
Şef
06 Eylül 2023 14:55

Bu programa göre uzman arkadaşlar bilimsel verilerle açıklama yapsa bizde anlasak


subatomic
Aday Memur
06 Eylül 2023 14:58

2023 yılı için ilk altı aylık enflasyon % 19,77'ydi.

2023 yıl sonu enflasyonu % 65 olursa;

(Yıl sonu enflasyonu / İlk altı aylık enflasyon) / Temmuz 2023 zam oranı * Ocak 2024 zam oranı olarak hesaplama yapılır. Buna göre;

(1,65/1,1977)/1,06*1,15=1,4946 olur.

Yüzde olarak da % 49,46 ifade edilir.

beyazdag06, 2 saat önce
Bu hesap nasıl yapılıyor acaba? İlk 6 ay % kaçtı? Memura nasıl yansır? M bankası beklentisi 58 iken memur toplu sözleşme ile %46 alacak dediler. Peki beklenti 65 e yükselince beklenen zam ne kadar acaba

beyazdag06
Aday Memur
06 Eylül 2023 14:59
Teşekkür ederim hocam
subatomic, 2 saat önce

2023 yılı için ilk altı aylık enflasyon % 19,77'ydi.

2023 yıl sonu enflasyonu % 65 olursa;

(Yıl sonu enflasyonu / İlk altı aylık enflasyon) / Temmuz 2023 zam oranı * Ocak 2024 zam oranı olarak hesaplama yapılır. Buna göre;

(1,65/1,1977)/1,06*1,15=1,4946 olur.

Yüzde olarak da % 49,46 ifade edilir.


Furkiiii
Memur
06 Eylül 2023 15:04
hocam toplu sözleşme zammı enflasyon farkıyla direk toplanmıyor mu ?
subatomic, 2 saat önce

2023 yılı için ilk altı aylık enflasyon % 19,77'ydi.

2023 yıl sonu enflasyonu % 65 olursa;

(Yıl sonu enflasyonu / İlk altı aylık enflasyon) / Temmuz 2023 zam oranı * Ocak 2024 zam oranı olarak hesaplama yapılır. Buna göre;

(1,65/1,1977)/1,06*1,15=1,4946 olur.

Yüzde olarak da % 49,46 ifade edilir.


subatomic
Aday Memur
06 Eylül 2023 15:10

Hayır onu da kümülatif olarak (toplama değil çarpma, çıkarma değil bölme) hesaplıyorlar.

(Geçtiğimiz Temmuz ayına bakarsanız görebilirsiniz.

İlk altı aylı enflasyon / Ocak 2023 zam oranı * Temmuz 2023 zam oranı

1,1977/1,08*1,06=1,1755. Yüzde olarak %17,55.)

Furkiiii, 2 saat önce
hocam toplu sözleşme zammı enflasyon farkıyla direk toplanmıyor mu ?

yiiit1356
Genel Müdür
06 Eylül 2023 15:20
Hocam 37 yi nasıl buldun
volkanv38, 2 saat önce

ben zam oranını sormuşsunuz zannettim ondan %50 yazdım siz ikinci 6 aylık enflasyonu sormuşsunuz. İlk 6 ayda 19,77 çıkmıştı yıl sonu 65 olması için ikinci 6 ayın %37,76 çıkması lazım.


satac123
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 15:45

İlk 6 aylık enflasyon 19,77 çıkmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 65 olması için ikinci 6 ayın enflasyonu 165/119,77=37,76 olmalı. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olursa temmuzdaki yüzde 6 bölünüp ocaktaki yüzde 15 çarpılınca toplam maaş artışı 137,76/106*115=49,46 oluyor.


mtmtkkh
Aday Memur
06 Eylül 2023 15:53

Kralsin güvenilir hesap

satac123, 1 saat önce

İlk 6 aylık enflasyon 19,77 çıkmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 65 olması için ikinci 6 ayın enflasyonu 165/119,77=37,76 olmalı. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olursa temmuzdaki yüzde 6 bölünüp ocaktaki yüzde 15 çarpılınca toplam maaş artışı 137,76/106*115=49,46 oluyor.


samet.by
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 15:53

2023 ilk 6 ay enflasyon 19,77. 12 aylık 65 çıkar ise kaba taslak 65-19,77-8+15= 52,23 en az zam...

C.Z.c.z, 2 saat önce

Bu programa göre uzman arkadaşlar bilimsel verilerle açıklama yapsa bizde anlasak


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
06 Eylül 2023 16:00

Yıl sonu enflasyonun %65 bulmak için ilk etapta şuan ki yıllık enflasyona bakmak lazım. Şuan enflasyon yıllık bazda %58 yani enflasyonun %7 daha artacağı manasına gelir. Peki bu %7 lik daha fazla artış neye göre olacak. Onun içinde 2022 yılının eylül, ekim kasım ve aralık enflasyonlarının kümülatif artışından %7 fazla olacağından, 2022 yılının eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyon değerleri + %7 enflasyon ile şuan gerçekleşen temmuz ve ağustos enflasyon oranları ile kümülatif çarpılıp, temmuzda alınan %6 zamma bölünüp ocakta verilecek %15 ile çarpılması sonucunda bulunur.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
06 Eylül 2023 16:11

2022 eylül enflasyonu 3,08 , ekim 3,54, kasım 2,88, aralık 1,18 totalde oluşacak altı aylık enflasyon ise 1,0949*1,0909*1,0308*1,0354*1,0288*1,0118*1,07=41,98/1,06=33,94 enflasyon farkı. 33,94*15 yani 1,3394*1,15 =%54,03 zam manasına gelir.

ArDıL_1905, 56 dk. önce

Yıl sonu enflasyonun %65 bulmak için ilk etapta şuan ki yıllık enflasyona bakmak lazım. Şuan enflasyon yıllık bazda %58 yani enflasyonun %7 daha artacağı manasına gelir. Peki bu %7 lik daha fazla artış neye göre olacak. Onun içinde 2022 yılının eylül, ekim kasım ve aralık enflasyonlarının kümülatif artışından %7 fazla olacağından, 2022 yılının eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyon değerleri + %7 enflasyon ile şuan gerçekleşen temmuz ve ağustos enflasyon oranları ile kümülatif çarpılıp, temmuzda alınan %6 zamma bölünüp ocakta verilecek %15 ile çarpılması sonucunda bulunur.


Aksak bey
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 16:16

O öyle olmuyor dostum. Son 12 ay baz alınıyor. Anlatmak isterdim ama yazmaya vakit yok.

ArDıL_1905, 56 dk. önce

Yıl sonu enflasyonun %65 bulmak için ilk etapta şuan ki yıllık enflasyona bakmak lazım. Şuan enflasyon yıllık bazda %58 yani enflasyonun %7 daha artacağı manasına gelir. Peki bu %7 lik daha fazla artış neye göre olacak. Onun içinde 2022 yılının eylül, ekim kasım ve aralık enflasyonlarının kümülatif artışından %7 fazla olacağından, 2022 yılının eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyon değerleri + %7 enflasyon ile şuan gerçekleşen temmuz ve ağustos enflasyon oranları ile kümülatif çarpılıp, temmuzda alınan %6 zamma bölünüp ocakta verilecek %15 ile çarpılması sonucunda bulunur.


Kirilmazcam
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 16:27

Aynen öyle. Ben de anlatmaya üşendim. Ama %53 54 ü bulacak gibime geliyor. Eylül Ekim enflasyonlarinin birden 3 e inmesini beklemiyorum. 7 ve 5 olarak gelir.

Aksak bey, 40 dk. önce

O öyle olmuyor dostum. Son 12 ay baz alınıyor. Anlatmak isterdim ama yazmaya vakit yok.

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