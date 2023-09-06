KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 15:11
Dışişleri bakanlığı( Merkez Memurları )

Merhaba. Sorum öncelikle Dışişleri bakanlığında çalışan merkez Memurlarına (V.H.K.İ- Şef-Mühendis veya tekniker vs) . Bakanlıkta çalışma koşulları nasıl. Yurtdışı görevlendirmeler mevcut mu ? Bilgili veya tecrübeli arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim saygılar

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