Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 15:31
Zümre

Değerli arkadaşlar, branşımın zümre başkanının mazereti dolayısıyla branş il zümresine benim katılmam istendi. Yönetmelikte böyle bir durum var mı başkanın yerine başkası gider diye cevaplarsanız çok memnun olurum


Kitap Dünyası
Memur
06 Eylül 2023 15:56

Güncel


Kitap Dünyası
Memur
06 Eylül 2023 16:08

Bilen varsa lütfen cevap yazabilir mi


eshil86
Aday Memur
06 Eylül 2023 16:23

Başkanın yanında bir de başkan yardımcısı oluyor. Başkan yardımcısıysanız o branşta gitmeniz gerekir.

Kitap Dünyası, 48 dk. önce

Bilen varsa lütfen cevap yazabilir mi


Kitap Dünyası
Memur
06 Eylül 2023 16:34

Yok hocam başkan yardımcısı da değilim branşımın ve okulumun yaşça en küçüğü benim. O yüzden sağolsunlar işi bana kilitliyorlar. Eğer gidersem sorun olur mu

eshil86, 33 dk. önce

Başkanın yanında bir de başkan yardımcısı oluyor. Başkan yardımcısıysanız o branşta gitmeniz gerekir.

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