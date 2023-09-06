Almanca için en iyi kaynak

Arkadaşlar ben ingilizce öğretmeniyim ama Almancam da B2ye yakın.Ozellikle Almanca dilbilgisi kurallarını Adam akıllı anlatan en güzel kaynak nedir?Ingilizcedeki English Grammar Inside Out gibi basyapit bir kaynak var mı acaba?Almanca Ydsye girmeyi de dusunuyorum

Arkadaşlar ben ingilizce öğretmeniyim ama Almancam da B2ye yakın.Ozellikle Almanca dilbilgisi kurallarını Adam akıllı anlatan en güzel kaynak nedir?Ingilizcedeki English Grammar Inside Out gibi basyapit bir kaynak var mı acaba?Almanca Ydsye girmeyi de dusunuyorum