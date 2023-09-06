Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 15:33
MÜNFERİT MAAŞ BORDROSU

Arkadaşalar şark iline tayinimiz çıktığı için ağustos maaşını 1 eylülde aldık bordrosunu nasıl görebiliriz e devlette neden çıkmıyor birde türkiye sigortaya otomatik bes üyeliği açmışlar


Karam1453
Aday Memur
06 Eylül 2023 16:05

Bordro yüklenir sonradan,otomatik bes bana da yapılmış arayıp iptal edebilirsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiOcak tahmini zamEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.İcra hakkında yardımcı olun lütfenSeyyanen ZamEv sahibiyle problemTATİLEmniyet mensubu mazeret atamaları ?Emniyet Gih memur

Sözlük

Aşka inancı sıfırlayan şeyler 2 duyulan en ilginç isim 6 epifiz bezi 1 vefa bozacısı 1 boş yapmak 1 şu an çalan şarkı 4 Keşfedilmemiş şarkılar 2 keçi gibi inat 1 osilatör 1 boş yapma abdülhamid 2

Son Haberler

Diyarbakır'da düğünde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklandıTogg ve TURKOVAC gibi ulusal girişimlere destek verilecekİstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandıKırklareli'ndeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldıOsmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D