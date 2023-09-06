Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


06 Eylül 2023 15:39
Sgk hizmet dökümü hakkında

Merhaba, memurluk için barkodlu hizmet dökümü istediler. Ben sadece okul döneminde staj yaptığım için o bilgiler çıkıyor. Meslek kodunda ise stajyer kodu yazmakta. Bazı yerlerde sgk hizmet dökümünde kendi meslek kodumuz yazmalı gibi bir şey okudum. Sıkıntı çıkar mı? Sıkıntı çıksa bile başvuru süresinden sonra incelendiğinde bize dönüş yaparlar mı, yoksa direkt elerler mi?

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