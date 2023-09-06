Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Eylül 2023 15:40
OVP'deki konuşma neyi kastetti ? Buyrun tartışmaya.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin üst yönetiminde kurumsal yönetim anlayışını güçlendirerek piyasa koşullarında daha verimli ve rekabetçi bir biçimde faaliyet göstermelerini temin edecez.


kartal2014
Memur
06 Eylül 2023 16:45

Yapısal reformları arz etmek istiyorum. Reform başlıklarımız; Büyüme ve Ticaret, Beşeri Sermaye ve İstihdam, Kamu Maliyesi, Afet Yönetimi, İş ve Yatırım Ortamını İyileştirme, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar, Yeşil ve Dijital Dönüşüm. 7 öncelikli yapısal alanı tarif ettik. Lojistik imkanları geliştireceğiz, madencilik gibi alanlarda önemli değişimler ve dönüşümlere imza atacağız.

Cevdet Yılmazın açıklamalarından bir kesit..!


max g
Aday Memur
06 Eylül 2023 16:54

Şirketlesme halka arz gibi konular gündeme gelebilir 2016da benzer şeylerden bahsetmiş Mehmet Şimşek buna işaret ediliyor gibj

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Sözlük

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