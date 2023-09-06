Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 15:41
Teiaş'de 8 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme Sınavı

31 mayıs 2015 tarihinde tei&#775;aş?de görevde yükselme sınavı yapılmıştır. o tarihten beri 8 seneden

fazla süre geçmesine rağmen tei&#775;aş?de görevde yükselme sınavı yapılmamıştır. değişik zaman ve farklı kişiler tarafından ci&#775;mer

üzerinden yapılan taleplerin hepsine ?bu

kapsamda, teşekkülümüzde yürütülen hizmetlerin niteliği esas alınarak hizmet

gerekleri, kadro imkanı ve ihtiyaçlara göre en kısa sürede görevde yükselme

sınavı için çalışmalara başlanılacaktır?

gibi, kes kopyala yapıştır cevaplar verilmektedir. tei&#775;aş insan

kaynakları dairesi başkanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir.

bunun yanında ne yazık ki yetkili sendikada üzerine düşen sorumluluğu yerine

getirmemiştir. 2017 yılında görevde yükselme sınavı için kurum ile sendika

yetkilileri arasında yapılan toplantıda alınan karar üzerinden 6 yıldan fazla

bir süre geçmesine rağmen görevde yükselme sınavı yapılmamıştır.

bu sebeplerden ötürü görevde yükselme sınavının biran önce yapılması için TEİAŞ olsun, enerji bakanlığı olsun benzeri kurumlara bu meali atalım.

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