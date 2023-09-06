Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Eylül 2023 15:45
TEİAŞ' da 8 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme Sınavı

31 Mayıs 2015 tarihinde TEİAŞ?de görevde yükselme sınavı yapılmıştır. O tarihten beri 8 seneden

fazla süre geçmesine rağmen TEİAŞ?de görevde yükselme sınavı yapılmamıştır. Değişik zaman ve farklı kişiler tarafından CİMER üzerinden yapılan taleplerin hepsine ?Bu kapsamda, Teşekkülümüzde yürütülen hizmetlerin niteliği esas alınarak hizmet gerekleri, kadro imkanı ve ihtiyaçlara göre en kısa sürede Görevde Yükselme Sınavı için çalışmalara başlanılacaktır? gibi, kes kopyala yapıştır cevaplar verilmektedir. TEİAŞ Insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bunun yanında ne yazık ki yetkili sendikada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. 2017 yılında görevde yükselme sınavı için kurum ile sendika yetkilileri arasında yapılan toplantıda alınan karar üzerinden 6 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen görevde yükselme sınavı yapılmamıştır. Bu sebeplerden ötürü görevde yükselme sınavının biran önce yapılması için bu meali TEİAŞ ve Enerji bakanına gönderin lütfen.


siyabendislam
Şef
06 Eylül 2023 15:46

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