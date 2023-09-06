Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 16:19
Kişi başına gelir hedefi

Ovp de bahsedilen

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ

? 2023: 12 bin 415 dolar

? 2024: 12 bin 875 dolar

? 2025: 13 bin 717 dolar

? 2026: 14 bin 855 dolar

bu olayı biri bana anlatabilir mi? Ben bişey anlamıyorum.


impostor
Şef
06 Eylül 2023 16:44

Anlaşılacak bir şey yok, AKP'nin asla gerçekleşmeyecek hedefleri

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