KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Eylül 2023 16:26
2023-Piyade (Komando)

Lisans kpss'em 70 Piyade komando sınıfına başvuru yaptım gelme ihtimali varmı gelirse de mülakat ne zaman yapılır.

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