Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


06 Eylül 2023 16:43
doç. kriterleri kapsamında makale yayını

Değerli hocalarım, Güzel bir deneysel çalışma yapmıştım. danışman hocamın önerisi ile nisan ayında yurt dışında bir dergiye gönderdik. eric te taranıyor. ancak yeni kriterlerde eric kaldırılmış yerine scopus gibi veri tabanları gelmiş. çalışma kabul edildi. Bir kaç güne yayınlanacak. Şimdi bu araştırma makalemin doçentlik sürecinde bana faydası olmaz mı? Süreci çok iyi bilmiyorum o nedenle danışmak istedim.

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