Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 17:03
Sürünün

Eğitimde sizi süründürmediler mi? Şimdi de sürünün. Niye ağlıyorsun anlamadım. Bunun için eğitim aldınız zaten. Heheheh


memuraday-y
Şef
06 Eylül 2023 18:10

Kim sürünüyor anlamadım


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 18:14
biz sürünmedik ördek yürüyüşü yaptık

kral122
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 18:34

Bırakın zavallı zavallı konuşsun

Toplam 3 mesaj

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