KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Eylül 2023 17:18
Dışişleri bakanlığı( Merkez Memurları )

Dışişleri bakanlığı( Merkez Memurları )

Merhaba. Sorum öncelikle Dışişleri bakanlığında çalışan merkez Memurlarına (V.H.K.İ- Şef-Mühendis veya tekniker vs) . Bakanlıkta çalışma koşulları nasıl. Yurtdışı görevlendirmeler mevcut mu ? Bilgili veya tecrübeli arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim saygılar

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