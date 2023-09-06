Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 17:20
Zabıtaların Polislerden Yüksek Maaş Alması

2023 Temmuz ayı itibari ile Kadrolu Zabıtalar ek ödeneklerle birlikte ortalama en az 35.000 tl civarında maaş almaktadır.Tabi bu maaş belediyeden belediyeye değişiklik göstermektedir.Bazı belediyelerin sosyal denge tazminatı ödemeleri, döner sermaye ödemeleri ve yan ödemeleri fazla olduğundan belediyesine göre Zabıta Maaşları 40 bin tl yi bile geçmektedir.Polis Zabıtadan fazla çalışıyor, ancak Zabıtadan az maaş alıyor.Ama nedense her 6 ayda bir haber siteleri Polisleri ve Bekçileri yüksek maaş alıyor gibi göstererek algı operasyonu yaparken ZABITA MAAŞLARINDAN nedense kimse söz etmiyor.


Oguzkaganh
06 Eylül 2023 17:29

konu ne kadar aldıkları değil. polisin yarısı kadar çalışmayıp ondan fazla maaş alması ve üzerine bir de sürekli zabıtanın ilgilenmesi gereken işlerin polise yaptırılması. burada büyük bir haksızlık var. sadece maaş ve ödenek olarak da değil özlük hakları da daha çok.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 18:15
onların arkasında siyasi güçleri var
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