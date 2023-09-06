Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 17:25
MEB ödül değerlendirme bu sene ne zaman olur

Arkadaşlar bu yıl ki eğitim öğretim döneminde ödüller ne zaman verilebilir. İstenilen herhangi bir gün verilebilir mi. Benim 7 temmuzda yetistiremedim için ödül alamamıştım.

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