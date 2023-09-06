Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 17:42
Kademe ilerleme

Merhaba, kademe ilerleme tarihi bu aralar olan var mı benim 5 eylüldü hazır yeşil pasaport için gitmişken sordum otomatik ilerlemiyormuş bu sene manuelmiş 800 kişi var Ekime bile zor dedi sizde durum nedir? 3-3ten 2-1e geçecektim uzmanlıktan 500 tl farkediyor toplamda 1000 tl kaybım oldu


RaSKaH
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 17:49

Kademe ilerlemelerini okul idaresi her ayın sonuna doğru maaş değişikliği formuna işleyip ilçeye yollar. Aynı yıl içerisine yapılırsa değişiklik, kaybınız olmaz bir sonraki ay alırsınız.


sifonyally
Aday Memur
06 Eylül 2023 18:38

Bu sene sözleşmeliden kadroya geçtik 2020 Eylül mesleğe başlangıç tarihim Eylül 9-3 gözüküyorum haliyle 8. Derece olmadığım için ek gösterge ücreti yatmıyor by Eylülde 8-1 olurmuyum

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