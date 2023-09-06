Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 18:08
Aile Yardımı

Eşim 2020 yılında bankadan ilişiğini kesti bu süre zarfında emekli olamadığı ve çalışmadığı için aile yardımı aldım Fakat bu sene eyt'den emekli oldu bu durumda eşimin aldığı aile yardımı kesilir mi


muallim_34
Genel Müdür
06 Eylül 2023 18:30

Herhalde.bildirim yapacaksiniz

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