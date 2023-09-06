İcraya düşmemiş ama ramak kalmış kişiler için

İcradan da bir halt olmaz bizim kurumda 27 icrası 1 milyon üzeri borcu olan var. Benim ki 450 bin civarıydı kapattığım. Uyarı dahi vermediler.

Şuan 150 civarı, avukatlar çok pis faiz koyduruyor. Yine bişey olmadı kurumlar sormuyor bile. Korkmayın kafaya takmayın. Hırsızlık, dolandırıcılık yapmadınız. Mal varlığınız yok, ödeyecek durumunuz yok sadece icraya düştünüz.

Hatta bir EGM personeli görevden atılmıştı geçen yıllarda bir dünya icrası var diye. Mahkeme geri göreve iade etmişti çalışmazsa nasıl borcunu ödeyecek diye.