Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 18:32
İcraya düşmemiş ama ramak kalmış kişiler için

Böyle durumda olanlar varsa özelden yazınız bilgilendirme yapılacaktır.


eskidenberiburdayim
Şef
06 Eylül 2023 18:43

böyle durumda olanlar için bir risk yok ki istediği kadar icraya düşsün


Anomin
Memur
06 Eylül 2023 18:45

Çok fark ve çok risk var. Tabi icraaya düşeceği miktarda önemli benim dediğim kişiler yüksek miktarda ve birden fazla bankalar için.

Örneğin: 3 bankadan toplamda 100 bin üzeri gibi

eskidenberiburdayim, 38 dk. önce

böyle durumda olanlar için bir risk yok ki istediği kadar icraya düşsün


Aksak bey
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 18:48

Benim bi dunya icra dosyası vardı. Bütün lüksten kaçtım, lüks derken dışarda yemek yemek falan. Neyse ödedim borçları. Son icra dosyası kapandı kurban kestim. Sonra gittim eve yeni eşya aldım. Mobilya yeniledim. Eski hatalarımdan ders çıkardım bir daha düşmem dedim. Zaten kredi kartı da vermiyorlardı ilk etapta. Evkur, evshop gibi yerlerden aldım. Elhamdülillah deprem oldu hepsi geri gitti Antakya'da. Başka şehre geçtik yine icralık olduk. Film gibi hayat yaşıyoruz. Devlet eşya yardımı yapacaz dedi o da olmadı. Şimdi icraya uğraştım yetmiyor gibi tekrardan eşya alıp ev kurduk. 2. El falan. Ne oldum demeyecen, ne olacağım diyecen. Çok doluyum ya rabbim hayırlısını versin.


kpsscalisangenc
Şef
06 Eylül 2023 18:48

anonim hesaplara özelden yazamazsın. sen bize yaz çözümünü neymiş.


Aksak bey
Şube Müdürü
06 Eylül 2023 18:53

İcradan da bir halt olmaz bizim kurumda 27 icrası 1 milyon üzeri borcu olan var. Benim ki 450 bin civarıydı kapattığım. Uyarı dahi vermediler.

Şuan 150 civarı, avukatlar çok pis faiz koyduruyor. Yine bişey olmadı kurumlar sormuyor bile. Korkmayın kafaya takmayın. Hırsızlık, dolandırıcılık yapmadınız. Mal varlığınız yok, ödeyecek durumunuz yok sadece icraya düştünüz.

Hatta bir EGM personeli görevden atılmıştı geçen yıllarda bir dünya icrası var diye. Mahkeme geri göreve iade etmişti çalışmazsa nasıl borcunu ödeyecek diye.


Anomin
Memur
06 Eylül 2023 19:00

Bu konu hassas bir konu. Buraya açık beyan yazıp hem suistimal hemde istemeden teşvik etme durumu oluşabilir. Zaten icraya düşmüş kişiler için değil düşmesi an meselesi kişiler için. Zaten özelden bilgiler istenilmeyecek sadece tavsiye ve bilgilendirme yapılacak

kpsscalisangenc, 33 dk. önce

anonim hesaplara özelden yazamazsın. sen bize yaz çözümünü neymiş.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ağustos enflasfonuEylül enflasyonuToplu sözleşme kümülatif olarak mı ilave edilecek?İşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur zammı şimdiden ne kadar oldu?Kılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinEnflasyon hedefi Yüzde 65 Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir

Sözlük

asmr 1 Asya.00 3 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 sfenks 1 mantı 1 Hermon dağı 2 halil sezai 1 supporters 2 ulaşgkc 4

Son Haberler

Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesajMuş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğulduBorsa günü düşüşle tamamladıTVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 66,29'u asılsız çıktı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D