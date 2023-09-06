Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 18:38
Teknik Hizmetler Sınıfının Haklarının İyileştirilmesi

Kamuda çalışan tüm Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının teknisyen, tekniker, mühendisler, mimarlar vb Başta maaşlar olmak üzere, çalışma şartları, yapılan işin şartlarına uygun araç alet ekipmanların iyileştirilmesini talep ediyoruz.

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