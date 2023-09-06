Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 18:51
İlişik kesme, rapor, sureç.. Lütfen yardım..

Herkese sevgiler saygılar. Bulunduğumuz ilde ayın 15 ine kadar ilişik kesmemizi istediler. Eşimin ayın 25 inde doğumu var. Durdurmak veya geç kesmek için çabalarım yetersiz oldu. İlla 15 inde keseceksiniz diyorlar. Rapor alıp en azından ekimin 10 una kadar doğum işlerini halletmek istiyorum. İlişik kesmeyip rapor alırsam mehil sürem kaybolur mu? Gıyabında ilişik kesildiğinde maaşımı yeni atanan birimde mi alırım yoksa yetişmezse diğer aya kasıma mı kalır? Lütfen yardım..


Skolyoz
Şef
06 Eylül 2023 18:56
özelden yaz kardesm
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